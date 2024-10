Silent Hill 2 remake: il ritorno del capolavoro dell’horror psicologico (Di domenica 6 ottobre 2024) Il mondo dei videogiochi è pronto a tornare in uno dei luoghi più inquietanti mai creati: stiamo parlando di Silent Hill. Con il remake di Silent Hill 2 ormai alle porte, i fan del franchise e gli appassionati di horror sono in trepidante attesa per riscoprire il capolavoro psicologico di Konami, ricreato grazie agli sforzi del Bloober Team. Il gioco originale, pubblicato nel 2001, è ancora considerato uno dei più importanti survival horror della storia, noto per la sua trama intricata e la sua atmosfera opprimente. Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova versione? Ecco le prime indiscrezioni su Silent Hill. Il remake di “Silent Hill 2” – VelvetMagUna grafica rinnovata per un mondo oscuro Il remake di Silent Hill 2 porta il classico a un nuovo livello grazie all’uso delle tecnologie moderne. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il mondo dei videogiochi è pronto a tornare in uno dei luoghi più inquietanti mai creati: stiamo parlando di. Con ildi2 ormai alle porte, i fan del franchise e gli appassionati di horror sono in trepidante attesa per riscoprire ildi Konami, ricreato grazie agli sforzi del Bloober Team. Il gioco originale, pubblicato nel 2001, è ancora considerato uno dei più importanti survival horror della storia, noto per la sua trama intricata e la sua atmosfera opprimente. Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova versione? Ecco le prime indiscrezioni su. Ildi “2” – VelvetMagUna grafica rinnovata per un mondo oscuro Ildi2 porta il classico a un nuovo livello grazie all’uso delle tecnologie moderne. (Velvetmag)

Silent Hill 2 Remake, Digital Foundry analizza la modalità Qualità e Performance su PS5 - <!-- --> . Tutto il resto è sostanzialmente identico tra le due modalità. In entrambe le modalità di Silent Hill 2 Remake la risoluzione di 4K viene raggiunta tramite TSR, causando a volte degli strania artefatti grafici, mentre la modalità Performance sfrutta il Lumen in ... (Game-experience)

Silent Hill 2 Remake, Bloober Team ringrazia per le recensioni positive mentre i fan esaltano il team - Creating this game was definatelly the biggest challange in my carrier as a developer. We have finally a decent run of the reviews and opinions about our new Silent Hill 2 Remake I'm very greatfull for the whole journey. twitter. Thank you @Konami… pic. com/wQfnJhGQCO — Mateusz Lenart ... (Game-experience)

Silent Hill 2 Remake gira meglio a 30 FPS o 60 FPS su PS5? un video confronto rivela qual è la modalità migliore - <!-- --> . Anche alcuni effetti di post-elaborazione come la nebbia volumetrica risultano meno efficaci in questa modalità. Secondo El Analista de Bits, questi tagli sono facilmente visibili negli interni situati in grandi aree con una grande quantità di luce indiretta. ... (Game-experience)