(Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono 4 le persone fermate ieri durante gli Scontri in piazzale Ostiense a Roma durante la manifestazione non autorizzata pro Palestina: una è stata arrestata e due sono state denunciate. E' quanto apprende l'Adnkronos. Sono oltre 200 invece le persone allontanate prima della manifestazione di cui 51 con foglio di via poiché gravate L'articolo Scontri corteo pro Palestina a Roma, 4 i fermati: tra loro un arresto e 2 denunce proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici".

Scontri al corteo Pro Palestina, Travaglio sul Nove: “Tutti sono liberi di manifestare, non è una concessione del potere ai cittadini” - Se dopo ci sono delle violenze come quelle che sono successe, coloro che le commettono devono essere perseguiti anche arrestando in flagrante”. “Le manifestazioni devono essere fatte tutte, non sono una concessione del potere, ma l’applicazione della Costituzione”. . “Nella nostra Costituzione ... (Ilfattoquotidiano)

Sono 24 gli agenti feriti negli scontri al corteo pro Pal a Roma - Alla manifestazione, oltre i palestinesi dai manifestanti di 'Osa', di 'Potere al Popolo' e di 'Usb' che hanno raggiunto piazzale Ostiense. In piazza anche le bandiere della rete della conoscenza e dei comunisti, ma soprattutto, una bandiera di Hezbollah. Ci hanno detto che era una celebrazione ... (Ilfoglio)

