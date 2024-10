Rossetti opachi ma non troppo: sulle labbra è tendenza soft-mat (Di domenica 6 ottobre 2024) Non ci sono più i Rossetti opachi di una volta. Ma, forse, è meglio così! Un tempo, infatti, i Rossetti opachi lunga durata seccavano le labbra, risultando per molte persone poco confortevoli. Poi c’è chi ha trovato il modo di renderli più idratanti, leggeri e cremosi, rinunciando in parte a un rossetto effetto opaco assoluto. Sono nati così i Rossetti soft-mat, lumi-mat e demi-matte finish. Il loro plus? Un colore vibrante che resta inalterato per ore, senza mai seccarsi e, dunque, senza mai andare a evidenziare rughette, pellicine e imperfezioni delle labbra. (Amica) (Di domenica 6 ottobre 2024) Non ci sono più idi una volta. Ma, forse, è meglio così! Un tempo, infatti, ilunga durata seccavano le, risultando per molte persone poco confortevoli. Poi c’è chi ha trovato il modo di renderli più idratanti, leggeri e cremosi, rinunciando in parte a un rossetto effetto opaco assoluto. Sono nati così i-mat, lumi-mat e demi-matte finish. Il loro plus? Un colore vibrante che resta inalterato per ore, senza mai seccarsi e, dunque, senza mai andare a evidenziare rughette, pellicine e imperfezioni delle

Rossetti opachi ma non troppo: sulle labbra è tendenza soft-mat - I rossetti opachi sono un must dell'autunno perché vestono le labbra con un effetto mat (ma non troppo) che dura tutto il giorno. I migliori ...(amica)

Trucchi Lip & Cheek, gote e bocca en pendant per l’autunno 2024 - Dopo aver applicato lo stesso prodotto su guance e labbra occorre fissare il tutto con un velo di cipria trasparente ...(quotidiano)

Taylor Swift ha cambiato colore di rossetto e ora puoi provarlo anche tu (in sconto) - Bye Bye rosso, benvenuto pesca! Taylor Swift ha cambiato colore di rossetto e il suo nuovo lipstick è già di tendenza. La popstar è conosciuta non solo per essere un’eccezionale performer sul palco, ...(dilei)