Prato ancora ko | il Tuttocuoio festeggia al 95'

Prato, 6 ottobre 2024 - Secondo ko consecutivo per il Prato, che finisce al tappeto allo stadio Lungobisenzio di fronte al Tuttocuoio. I neroverdi si aggiudicano il derby per 1-0 grazie al sigillo di Massaro al 95'. I biancazzurri vengono duramente contestati a fine match dai tifosi: solo il portiere Fantoni (che per due volte aveva salvato il risultato) viene risparmiato. La classifica dei lanieri si fa sempre peggiore e adesso la posizione di mister Maurizio Ridolfi è in bilico, nonostante la conferma della società dopo il passo falso di Sasso Marconi di sette giorni fa. Avvio intraprendente quello degli ospiti, che si fanno vedere in avanti al 9' con Massaro, la cui conclusione termina sul fondo. La sfida è estremamente equilibrata e avara di emozioni.

