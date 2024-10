Operaio morto travolto dal treno a Bologna, le indagini: un incidente con tanti punti oscuri (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – Tutte le ombre sulla tragica morte di Attilio Franzini, l’Operaio di Formia di 47 anni morto venerdì all’alba a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, travolto da un treno mentre lavorava alla manutenzione dei binari della ferrovia, sono ora al vaglio di polizia ferroviaria e Procura. I suoi colleghi presenti al momento dell’incidente, circa 15, vengono sentiti in queste ore. I loro racconti saranno decisivi per chiarire almeno alcuni dei punti oscuri di quello che è accaduto su quelle rotaie. Stando alle primissime ricostruzioni, Attilio è stato travolto dall’Intercity notturno diretto a Trieste sul binario 1, mentre il cantiere insisteva tra il 3 e il 4, perciò chiusi al traffico. Cosa ci faceva lì? Pare stesse tornando dai colleghi dopo avere recuperato delle attrezzature dal furgone, parcheggiato nell’area di sosta vicina appunto al binario 1. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Tutte le ombre sulla tragica morte di Attilio Franzini, l’di Formia di 47 annivenerdì all’alba a San Giorgio di Piano, nel Bolognese,da unmentre lavorava alla manutenzione dei binari della ferrovia, sono ora al vaglio di polizia ferroviaria e Procura. I suoi colleghi presenti al momento dell’, circa 15, vengono sentiti in queste ore. I loro racconti saranno decisivi per chiarire almeno alcuni deidi quello che è accaduto su quelle rotaie. Stando alle primissime ricostruzioni, Attilio è statodall’Intercity notturno diretto a Trieste sul binario 1, mentre il cantiere insisteva tra il 3 e il 4, perciò chiusi al traffico. Cosa ci faceva lì? Pare stesse tornando dai colleghi dopo avere recuperato delle attrezzature dal furgone, parcheggiato nell’area di sosta vicina appunto al binario 1. (Ilrestodelcarlino)

