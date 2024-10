Nicola sul rigore alla Juve | Come può un giocatore dimenticarsi di avere due braccia mentre cade?

(Di domenica 6 ottobre 2024) Davide, allenatore del Cagliari, ha commentato così a Dazn il “rigorino” datoper il tocco di mano di Luperto. «Dal punto di vista tecnico a me non convince la scelta di dare undel genere», ha detto. «Intanto è una questione di biomeccanica, se devo contendere un duello aereo con Vlahovic o Gatti, è ovvio che utilizzo le mani per darmi slancio. Ma quando subisco un intervento di testa alle spalle, dove mi si appoggiano le mani sulle spalle e mi si fare all’indietro, io non posso dimenticarmi che ho due mani attaccate al corpo. Io non aumento l’ingombro per volontà, è per questo che non sono d’accordo: ne abbiamo parlato anche all’ultima riunione e credo che molti colleghi siono d’accordo. Poi non discuto la decisione dell’arbitro, l’accetto. (Ilnapolista)