MotoGP Bagnaia fa doppietta a Motegi Martin rimonta | da 11 a 2 Niente podio per Bastianini

(Di domenica 6 ottobre 2024) Francescobissa il successo di ieri nella Sprint e completa un weekend perfetto avincendo il Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale. Quartadell’anno per Pecco, che torna sul gradino più alto deldopo un digiuno di cinque gare e raggiunge quota 26 affermazioni in carriera nella classe regina (36 complessive nel Motomondiale). Il piemontese del team ufficiale Ducati, all’ottavo sigillo della stagione, ha costruito gran parte della sua vittoria di oggi in partenza, prendendo subito la testa della corsa in curva 2 con un ottimo start (superando il pole-man Pedro Acosta, poi caduto nelle battute iniziali) e conservandola fino alla bandiera a scacchi con un ritmo solido ed una gestione impeccabile delle gomme. (Oasport)