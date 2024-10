Mo: Idf ordina evacuazione di 25 città e villaggi del Libano meridionale (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - L'Idf ha invitato i civili a evacuare immediatamente 25 villaggi e città del Libano meridionale e a dirigersi a nord del fiume Awali, aggiungendo che emetteranno un avviso quando i civili potranno rientrarvi in sicurezza. Negli ultimi giorni, l'esercito israeliano ha chiesto agli abitanti di decine di località nel Libano del sud, comprese quelle a nord del fiume Litani, di lasciare le proprie città. Le evacuazioni avvengono nel mezzo delle operazioni di terra israeliane nel Libano meridionale, che l'esercito ha descritto come "incursioni limitate, localizzate e mirate", con l'obiettivo di demolire l'infrastruttura di Hezbollah nell'area di confine. L'Idf intende effettuare operazioni che terminino il più rapidamente possibile. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - L'Idf ha invitato i civili a evacuare immediatamente 25dele a dirigersi a nord del fiume Awali, aggiungendo che emetteranno un avviso quando i civili potranno rientrarvi in sicurezza. Negli ultimi giorni, l'esercito israeliano ha chiesto agli abitanti di decine di località neldel sud, comprese quelle a nord del fiume Litani, di lasciare le proprie. Le evacuazioni avvengono nel mezzo delle operazioni di terra israeliane nel, che l'esercito ha descritto come "incursioni limitate, localizzate e mirate", con l'obiettivo di demolire l'infrastruttura di Hezbollah nell'area di confine. L'Idf intende effettuare operazioni che terminino il più rapidamente possibile. (Liberoquotidiano)

