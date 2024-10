Mo: 24 palestinesi uccisi e 93 feriti in raid Idf moschea e scuola di Gaza (Di domenica 6 ottobre 2024) Gaza, 6, ott. (Adnkronos) - E' di almeno 24 palestinesi uccisi e di 93 feriti il bilancio dell'attacco notturno dell'esercito israeliano contro una moschea e una scuola adibita a rifugio. Lo rende noto su Telegram l'ufficio stampa del governo di Gaza. La moschea colpita nel raid aereo, così come e la scuola Ibn Rushd, si trova vicino all'ospedale dei Martiri di al-Aqsa, nella città dei Deir al-Balah, nel centro della Striscia. Entrambe le strutture ospitavano centinaia di sfollati, ha affermato l'ufficio stampa. Secondo l'Idf, membri di Hamas erano attivi in ??entrambi i complessi. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6, ott. (Adnkronos) - E' di almeno 24e di 93il bilancio dell'attacco notturno dell'esercito israeliano contro unae unaadibita a rifugio. Lo rende noto su Telegram l'ufficio stampa del governo di. Lacolpita nelaereo, così come e laIbn Rushd, si trova vicino all'ospedale dei Martiri di al-Aqsa, nella città dei Deir al-Balah, nel centro della Striscia. Entrambe le strutture ospitavano centinaia di sfollati, ha affermato l'ufficio stampa. Secondo l'Idf, membri di Hamas erano attivi in ??entrambi i complessi. (Liberoquotidiano)

