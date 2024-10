Milazzo, un successo la giornata per lo sport: migliaia di persone alla Marina Garibaldi (Di domenica 6 ottobre 2024) migliaia di persone hanno e stanno affollando la Marina Garibaldi dalle prime ore della mattinata. Tutte impegnate nelle varie discipline messe a disposizione dagli organizzatori. La giornata dello sport organizzata dal Movimento sportivi milazzesi è stata un successo. Non solo a livello organizzativo ma anche per la grande partecipazione di gente. La giornata di sole ha favorito la presenza di migliaia (Feedpress.me) (Di domenica 6 ottobre 2024)dihanno e stanno affollando ladalle prime ore della mattinata. Tutte impegnate nelle varie discipline messe a disposizione dagli organizzatori. Ladelloorganizzata dal Movimentoivi milazzesi è stata un. Non solo a livello organizzativo ma anche per la grande partecipazione di gente. Ladi sole ha favorito la presenza di

