Mara Favro e il mistero della Fenice: quel dettaglio sul telefonino della mamma scomparsa da Susa (Di domenica 6 ottobre 2024) Susa (Torino), 6 ottobre 2024 - Mara Favro è un mistero da ormai sette mesi. La mamma di Susa (Torino), 51 anni e una figlioletta di 9, è scomparsa l'8 marzo. In procura è aperta un'inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, ci sono due indagati.Fabrizio Pace, criminologo presidente di Penelope Piemonte, assiste la famiglia e ha analizzato tutti gli scenari possibili, dall'allontanamento volontario all'incidente al delitto, mettendo in fila pro e contro. Naturalmente resta convinto che la donna sia stata uccisa. Anche se non svela tutte le sue carte. La scomparsa di Mara Favro Mara diventa un mistero dalla mattina dell'8 marzo, festa della donna. Il suo telefonino - mai ritrovato - alle 8 risulta spento. Da una settimana la mamma 51enne ha iniziato a lavorare in una pizzeria di Chiomonte, dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Quotidiano - Mara Favro e il mistero della Fenice | quel dettaglio sul telefonino della mamma scomparsa da Susa

Mara Favro scomparsa, le tracce biologiche nell’auto del collega pizzaiolo non sarebbero legate alla 51enne - Le tracce biologiche sulla Fiat Punto Rossa sulla quale Mara Favro si sarebbe allontanata per tornare a casa la sera della sua scomparsa, l'8 marzo scorso, non sarebbero ricollegabili alla 51enne. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, dunque, la donna non sarebbe salita sulla vettura dopo aver ... (Fanpage)

Scomparsa di Mara Favro da Susa: le tracce biologiche trovate nell'auto non sono sue - Non sono di Mara Favro le tracce biologiche trovate nel baule dell'auto Fiat Punto rossa che la 51enne di Susa, Scomparsa nel nulla dallo scorso 8 marzo 2024, avrebbe usato per spostarsi da Chiomonte, dove si trova il ristorante pizzeria in cui lavorava al suo appartamento. Il dna ricavato... (Torinotoday)

Mara Favro scomparsa dopo turno in pizzeria, il datore di lavoro: “Accanimento contro di me, ho perso tutto” - Io non c'entro nulla, mia moglie non ha retto la pressione delle indagini"Continua a leggere . "C'è un accanimento contro di me. dopo la perquisizione nella sua pizzeria e nella sua automobile, Vincenzo Milione (detto Luca) è tornato a parlare della scomparsa di Mara Favro ai microfoni della ... (Fanpage)

Mara Favro, la ricostruzione di chi l'ha vista per l'ultima volta - Ore 14 04/10/2024 - Luca Milione, responsabile della pizzeria in cui lavorava Mara Favro, racconta l'ultima volta che ha visto la donna nella notte del 8 marzo 2024.(msn)

Scomparsa di Mara Favro, Dna nell'auto non compatibile: misteri di un'indagine che prova a ripartire - I due indagati, oltre a Milione anche il pizzaiolo Cosimo Esposto, continuano a respingere le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. L'intervista di Milione alla TGR Piemonte ...(rainews)

"Non c'è traccia di Mara sull'auto". La mamma sparita e il selfie inquietante - Non ci sono tracce biologiche di Mara Favro nell’auto che potrebbe essere stata usata da uno degli indagati la notte della scomparsa ...(ilgiornale)