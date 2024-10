Manovra 2024, minibonus per le pensioni e giù le aliquote Irpef. Ma è caccia alle coperture (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Aumenti delle pensioni minime oltre 621 euro. Assicurazione sanitaria per gli statali. Riduzione dal 35 al 33% dell’aliquota intermedia che passerebbe dal 35 al 33%. La Manovra del 2025 dovrà essere pronta entro il 15 ottobre, quando il governo dovrà mandare a Bruxelles il Documento Programmatico di Bilancio. La caccia alle risorse, però, non si è ancora esaurita: mancano all’appello circa 10 miliardi mentre il ministro Giorgetti fa sapere che la revisione al ribasso del Pil annunciata dall’Istat non inciderà sui saldi della legge di bilancio. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre– Aumenti delleminime oltre 621 euro. Assicurazione sanitaria per gli statali. Riduzione dal 35 al 33% dell’aliquota intermedia che passerebbe dal 35 al 33%. Ladel 2025 dovrà essere pronta entro il 15 ottobre, quando il governo dovrà mandare a Bruxelles il Documento Programmatico di Bilancio. Larisorse, però, non si è ancora esaurita: mancano all’appello circa 10 miliardi mentre il ministro Giorgetti fa sapere che la revisione al ribasso del Pil annunciata dall’Istat non inciderà sui saldi della legge di bilancio. (Quotidiano)

Manovra 2024, il governo prova a portare le pensioni minime sopra i 621 euro - Oltre a confermare l’intervento del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest’anno a 614,77 euro, secondo quanto si apprende, si potrebbe andare oltre dando in aggiunta alla rivalutazione rispetto all’inflazione che dovrebbe essere dell’1% un ulteriore incremento. Le pensioni di importo pari o ... (Gazzettadelsud)

Manovra 2024: Giorgetti annuncia “sacrifici per tutti” - Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia. Un’altra misura chiave è la revisione delle agevolazioni fiscali per le grandi imprese, che saranno progressivamente ridotte per ridurre il carico sulle finanze statali. . Nel frattempo, le opposizioni non hanno esitato a criticare il piano ... (Velvetmag)

Manovra 2024, Giorgetti: “Serve il contributo di tutti” - E' uno dei cardini della Manovra 2024-2025, come si apprende al termine della giornata di oggi, […]. No a nuove tasse per gli individui Si chiederà "uno sforzo alle imprese più grandi" di alcuni settori, non ci saranno nuove tasse per gli individui. Il ministro fa riferimento alla prospettiva di ... (Sbircialanotizia)