LIVE Sinner-Etcheverry 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

30-30 Stupenda la palla corta anomala di dritto siglata dall'azzurro. 15-30 Servizio e dritto a bersaglio per Jannik. 0-30 A metà rete il rovescio dell'altoatesino. 0-15 Rovescio incrociato stretto pregevole dell'argentino. 2-2 Game. E sono già 5 gli ACE siglati dal sudamericano. 40-0 Scappa via la risposta di dritto dell'azzurro. 30-0 Non passa il recupero di rovescio di. 15-0 Quarto ACE di uno scatenato. 2-1 Game. A metà rete il passante di dritto dell'argentino. 40-15vanifica un gran recupero spedendo in rete il dritto inside in. 30-15 Dritto inside out potente e preciso del numero uno ATP. 15-15 Servizio vincente Jannik. 0-15 Il nastro respinge il rovescio lungolinea dell'azzurro. 1-1 Game. Con il terzo ACE del game il sudamericano tiene la battuta. (Oasport)