Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: ipotesi di omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana (Di domenica 6 ottobre 2024) Per il ritrovamento del corpo di una donnada ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'di un. L'hanno trovatain undi Foiano della Chiana (Leggo.it)

Leggo.it - Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: ipotesi di omicidio

Arezzo: donna trovata morta in un campo con ferite alle testa. S’indaga per omicidio - . Mistero ad Arezzo. Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta la notte scorsa, 6 ottobre 2024, in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo: donna trovata morta in un campo con ... (Firenzepost.it)

Donna scomparsa trovata morta in un campo vicino Arezzo: Letizia Giordani ferita alla testa, ipotesi omicidio - Letizia Giordani era scomparsa dal giorno prima: il suo corpo è stato ritrovato in un campo vicino Arezzo. ipotesi omicidio, interrogato il marito. (Notizie.virgilio.it)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)

Letizia Girolami ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: ipotesi di omicidio - AREZZO - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo ...(corriereadriatico.it)

Donna trovata morta in un campo con ferita alla testa, si ipotizza un omicidio - La vittima è Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta. Secondo quanto si è appreso, non è stata usata un'arma da fuoco e non c'erano oggetti contundenti vicino al cadavere ...(rainews.it)

Donna trovata morta in un campo nell'Aretino - Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito a Foiano della Chiana (Arezzo). Si indaga per omicidio.(rainews.it)