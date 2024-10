Le note di Rtc. Se va in scena la "Fantasia" (Di domenica 6 ottobre 2024) Chi non ricorda Topolino nell’animazione disneyana de "L’apprendista stregone"? Rtc propone una interessante alternanza tra musica-teatro delle origini e un approccio con la modernità, ad esempio la ballata di Paul Dukas reinventata nella "Fantasia" di Disney del 1940 (oggi alle 15,17) seguita da un salto indietro all’alba del teatro in musica del 1608 con "Il ballo delle ingrate", balletto di Monteverdi - Rinuccini scritto per la festa di nozze dei Gonzaga a Mantova (alle 15,40). Domani alle 13,01, il canto intrecciato di famosi duetti di Rossini, Verdi, Wagner e Puccini diretti da Roberto Abbado e Seiji Ozawa. Alle 15,40 Karajan dirige i Berliner: Mozart, "Jupiter", registrazione del ’57 a Salisburgo e "La sagra della Primavera" di Stravinskij del ’63. Martedì alle 11,40 voci della Spagna: Granados, De Falla, Gimenez (Victoria de Los Angeles e Alicia de Larrocha). (Di domenica 6 ottobre 2024) Chi non ricorda Topolino nell’animazione disneyana de "L’apprendista stregone"? Rtc propone una interessante alternanza tra musica-teatro delle origini e un approccio con la modernità, ad esempio la ballata di Paul Dukas reinventata nella "" di Disney del 1940 (oggi alle 15,17) seguita da un salto indietro all’alba del teatro in musica del 1608 con "Il ballo delle ingrate", balletto di Monteverdi - Rinuccini scritto per la festa di nozze dei Gonzaga a Mantova (alle 15,40). Domani alle 13,01, il canto intrecciato di famosi duetti di Rossini, Verdi, Wagner e Puccini diretti da Roberto Abbado e Seiji Ozawa. Alle 15,40 Karajan dirige i Berliner: Mozart, "Jupiter", registrazione del ’57 a Salisburgo e "La sagra della Primavera" di Stravinskij del ’63. Martedì alle 11,40 voci della Spagna: Granados, De Falla, Gimenez (Victoria de Los Angeles e Alicia de Larrocha). (Lanazione)

