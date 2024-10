L’attaccante abbatte la Reggiana. Il Picco si conferma l’arma in più (Di domenica 6 ottobre 2024) di Marco Magi LA SPEZIA In un clima da Serie C, con una squadra da Serie A, lo Spezia batte la Reggiana nell’ottava di Serie B. Lo fa con quel vigore che ha caratterizzato i match di qualche decennio fa fra le due formazioni. Che poi ci siano stati, come in quegli anni passati, alcuni scontri tra le strade nella mattinata, è solo lo stupido risvolto di chi – in questo caso qualche decina di reggiani che crea il panico in viale Aldo Ferrari e dintorni – non ha ancora compreso che il mondo vada avanti, soprattutto in quell’aspetto dei ‘derby’. Una gara che lo Spezia ha saputo vincere trascinata da un grande tifo e ancora grazie a Pio Esposito, un ragazzo di 19 anni, fresco di convocazione in nazionale Under 21, che tocca quota 4 gol raggiungendo così il vertice della classifica cannonieri, oltre che il record personale. (Di domenica 6 ottobre 2024) di Marco Magi LA SPEZIA In un clima da Serie C, con una squadra da Serie A, lo Spezia batte lanell’ottava di Serie B. Lo fa con quel vigore che ha caratterizzato i match di qualche decennio fa fra le due formazioni. Che poi ci siano stati, come in quegli anni passati, alcuni scontri tra le strade nella mattinata, è solo lo stupido risvolto di chi – in questo caso qualche decina di reggiani che crea il panico in viale Aldo Ferrari e dintorni – non ha ancora compreso che il mondo vada avanti, soprattutto in quell’aspetto dei ‘derby’. Una gara che lo Spezia ha saputo vincere trascinata da un grande tifo e ancora grazie a Pio Esposito, un ragazzo di 19 anni, fresco di convocazione in nazionale Under 21, che tocca quota 4 gol raggiungendo così il vertice della classifica cannonieri, oltre che il record personale. (Lanazione)

