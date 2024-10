L’Atm debutta in A2 | Un grande progetto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi(Associazione tennis Macerata) esordisce in A2. Alle 10 al circolo tennis di via dei Velini arriva Novara. La squadra maceratese, composta da Tommaso e Nicolas Compagnucci, Edoardo Lamberti, Jacopo Maria Sada, Matteo Chiariotti e Federico Massei è stata presentata dal presidente Fabiano Tombolini assieme al consigliere nazionale Fitp Emiliano Guzzo e al vicepresidente della sezione marchigiana Paolo Scandiani. "Veniamo da tre promozioni in tre anni. Abbiamo un gran– ha esordito Tombolini –, questo campionato richiede per partecipare specifiche strutturali che l’amministrazione ci ha consentito di avere. Tra queste, un ristorante (ora presente con Digusto), un’illuminazione adeguata e due campi con la stessa superficie. Abbiamo avuto l’ok della federazione. Siamo l’unico circolo delle Marche a disputare un campionato di serie A". (Ilrestodelcarlino)