Un calcio di rigore di Giovanni Leonardi ha permesso all'Imesi Atletico Catania 1994 di battere, allo stadio "Nicole De Simone", il Real Siracusa per 1 a 0. Successo importante per gli etnei, il primo in trasferta di questo campionato di Eccellenza, che permette alla squadra allenata da Natale

Cataniatoday - L’Atletico Catania 1994 regola il Real Siracusa con il rigore di Leonardi

Eccellenza, l'Imesi Atletico Catania 1994 va a Siracusa per continuare la corsa - Trasferta Siracusana per l’Imesi Atletico Catania 1994. Nel campionato di Eccellenza (girone B) è in programma la 4^ giornata. La squadra giallorossoblù sfiderà domenica pomeriggio fuori casa il Real Siracusa. In classifica gli aretusei occupano l’ultima posizione con un solo pareggio raccolto... (Cataniatoday)

Randis e Leonardi firmano la vittoria dell'Atletico Catania 1994 sulla Nebros - Con un gol per tempo, l’Imesi Atletico Catania 1994 ha conquistato i tre punti in palio nel match contro la Nebros. Allo stadio “Francesco Russo” di Viagrande, missione compiuta per l’undici giallorossoblù, che ha colto il secondo successo consecutivo nel girone B del campionato di Eccellenza... (Cataniatoday)

L’Atletico Catania 1994 regola il Real Siracusa con il rigore di Leonardi - La squadra etnea si è imposta in trasferta per 1 a 0, agganciando in classifica il Vittoria (sconfitto a Modica per 3-2) al terzo posto con 9 punti ...(cataniatoday)

Eccellenza, l'Imesi Atletico Catania 1994 va a Siracusa per continuare la corsa - La partita si giocherà domenica pomeriggio allo stadio "Nicola De Simone". Gli atletisti respirano con sei punti conquistati l’aria inebriante dell'alta classifica ...(cataniatoday)