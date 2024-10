Juventus-Cagliari 1-1, gol di Vlahovic e Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Juventus e Cagliari pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di L'articolo Juventus-Cagliari 1-1, gol di Vlahovic e Marin proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di L'articolo1-1, gol diproviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Rossodisera.eu - Juventus-Cagliari 1-1 gol di Vlahovic e Marin

Juventus-Cagliari 1-1: l’eccezione che conferma il “campionato col verme” - Marin trasforma dal dischetto e il Cagliari riporta il risultato in parità, 1-1. Luperto è di schiena e non vede nemmeno il pallone che sfiora i suoi polpastrelli senza subire peraltro alcun tipo di deviazione. Il braccio destro è in posizione del tutto irregolare”. Il copione si ripete: la ... (Napolipiu)

Cagliari, Nicola sul rigore per la Juventus: "Come può Luperto dimenticarsi di avere due braccia mentre cade?" - Davide Nicola, allenatore del Cagliari reduce dal pareggio contro la Juventus, torna così su calcio di rigore assegnato in avvio ai bianconeri.... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - Ancora il portiere rossoblù protagonista al 26? quando con una deviazione in corner ha negato la rete su potente conclusione di Koopmeiners. Dopo un paio di buoni tentativi di Conceicao, uno fuori e uno respinto da Scuffet, è stato ancora Vlahovic a provarci al 27? con un diagonale di sinistro che ... (Unlimitednews)

Douglas Luiz disastroso contro Lipsia e Cagliari. Come gestirlo al Fantacalcio? - La Juventus deve fare i conti con un avvio di stagione disastroso di Douglas Luiz: ma come gestirlo al Fantacalcio?(tag24)

Nuovo caso in Juventus-Cagliari, video eloquente: cosa rischiano i bianconeri - Una partita non priva di polemiche. Juventus-Cagliari ha offerto più di un episodio per accendere le discussioni dei tifosi e non solo. Dal rigore concesso ai bianconeri a quello dato ai sardi, ...(calciomercato)

Juventus-Cagliari, Marin risponde a Vlahovic e ferma la Signora - Nel lunch match domenicale dell'Allianz Stadium, la Juventus non riesce a superare il Cagliari, fermandosi sull'1-1. La partita, caratterizzata da due calci di rigore, ha visto i bianconeri passare in ...(informazione)