Jasmine Paolini e Sara Errani non si fermano più: trionfano nel torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino (Di domenica 6 ottobre 2024) Sara Errani e Jasmine Paolini sconfiggono Chan/Kudermetova (6-4 6-4) e vincono il WTA 1000 di Pechino, conquistando il loro quarto titolo stagionale, il quinto in assoluto e il secondo di categoria dopo Roma.

WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale! - Le azzurre recuperano uno dei break di ritardo, ma le nordamericane sono incontenibili in questo frangente e volano velocemente sul 6-1, che si concretizza in mezz’ora. Le italiane fanno appena meglio con la seconda, 50% contro 48%, ma è deficitario il dato con la prima, che per le azzurre è del ... (Oasport)

Jasmine Paolini manca il record di Francesca Schiavone. Ma senza Rybakina avrà altre occasioni - Non va dimenticato, inoltre, che questo sorpasso potrà considerarsi effettivo in caso di qualificazione matematica alle Finals da parte dell’azzurra: la sola partecipazione all’ultimo atto stagionale, infatti, assicura 375 punti a ciascuna tennista, in quanto ogni sconfitta nella fase a gironi ... (Oasport)

WTA Pechino 2024: Sara Errani e Jasmine Paolini ai quarti di finale nel torneo di doppio - Nei primi game le due azzurre sono in difficoltà al servizio: devono subito salvare un deciding point, ma è quello successivo che vede Fernandez e Sutjiadi andare avanti di un break. ATP Pechino, le semifinali: Sinner con l’intruso Bu Yunchaokete, big match Alcaraz-Medvedev Il secondo set vede ... (Oasport)