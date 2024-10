Its Meccatronica Salesiani Programma di formazione per altri venti studenti

(Di domenica 6 ottobre 2024) È partita la seconda edizione di STARTech, progetto formativo promosso da Tesya in collaborazione con la rete delle Opere salesiane in Europa, che a maggio aveva portato all’assunzione di 19 ragazzi come tecnici specializzati nelle aziende del gruppo. Anche questa volta l’iniziativa vedrà la partecipazione di 20 neodiplomati e si pone l’obiettivo di formare e assumere tecnici per l’industria 4.0, in un contesto di disoccupazione giovanile, che in Italia è al 20,8%. "Nel nostro Paese il divario tra le competenze ricercate e offerte dai lavoratori è in costante aumento e il tasso di difficoltà di reperimento dei profili tecnici ha toccato nel 2023 la soglia del 52,3% – spiega Andrea Camera, direttore HR del Gruppo Tesya –. Le stesse imprese devono iniziare a fare la propria parte, costruendo progetti per la diffusione di competenze tecniche più specifiche. (Ilgiorno)