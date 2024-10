Il silenzio della sinistra sulle violenze | per Schlein & co è tutto normale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Alla fine la manifestazione di piazza per la Palestina è andata esattamente come previsto. E a ben vedere i motivi che avevano fatto pensare al Viminale di vietarla non erano poi così campati in aria. Il bilancio parla di 30 agenti feriti e decine di mezzi delle forze dell'ordine pesantemente danneggiati. Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, ha dichiarato: «Molti dei partecipanti sono scesi in piazza con il chiaro intento di inscenare una guerriglia urbana, violare le ordinanze e creare disordini. Vicinanza ai colleghi feriti». Vicinanza che ha espresso anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in una telefonata al capoPolizia Vittorio Pisani in cui ha chiesto anche conto dello stato di salute degli operatori rimasti feriti negli scontri di piazza. (Iltempo)