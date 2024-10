Il Cagliari che non ti aspetti. La Juventus frena in casa (1-1), a Vlahovic risponde Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il Cagliari, invece, prosegue il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma. Dopo un primo quarto d'ora in pressione dei padroni di casa, la gara si è sbloccata al 15' quando Vlahovic ha trasformato un rigore assegnato dall'arbitro Marinelli dopo consulto al VAR per un fallo di mano di Luperto su colpo di testa di Gatti. Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto. Agi.it - Il Cagliari che non ti aspetti. La Juventus frena in casa (1-1), a Vlahovic risponde Marin Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - E' finita in parità, 1-1, la sfida tradel settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il, invece, prosegue il momento positivo dopo i successi in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato contro il Parma. Dopo un primo quarto d'ora in pressione dei padroni di, la gara si è sbloccata al 15' quandoha trasformato un rigore assegnato dall'arbitroelli dopo consulto al VAR per un fallo di mano di Luperto su colpo di testa di Gatti. Cinque minuti più tardi è stato Conceicao a provarci con un tiro teso dalla distanza ma Scuffet di riflesso ha respinto.

