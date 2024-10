Il biscottificio dedicato ai bambini ricoverati nell’ospedale di Treviso chiuso da anni | Una presa in giro ogni 6 mesi dicono che riaprirà

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un tempo inel reparto di pediatria dell’ospedale Ca’ Foncello dilasciavano le loro stanze e raggiungevano con grande eccitazione ilin Pigiama. Sembrava di entrare in un mondo fatato, accanto ai letti del dolore, una vera cucina con cuochi dal cappello bianco, forni di cottura, stampini e tutto l’occorrente per confezionare profumate pizzette e fragranti dolcetti. Un modo per distrarsi, giocare e per fare qualcosa di utile, con l’aiuto di volontari e genitori. Per quasi due decenni quello strano, visionarioha alimentato i sdei piccoli pazienti (molti dei quali oncologici), ha fatto fiorire un sorriso, ha portato un barlume nella loro sofferenza. Quando lasciavano l’ospedale, ricevevano perfino il diploma di “biscottiere scelto”, dopo aver seguito i corsi di cucina. Da alcuninon è più così. (Ilfattoquotidiano)