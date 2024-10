Genova bimba di un anno muore a casa Era stata dimessa da pronto soccorso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una bambina di unè morta asua, in un paese dell'entroterra di. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non avrebbe superato una crisi intestinale. Da quanto emerge, la bambina eraportata dai genitori ieri sera aldi Lavagna per dolori addominali. La piccola eradal nosocomio ed erariportata a. La Procura diha aperto un fascicolo, sarà disposta l'autopsia e sarà sequestrata la cartella clinica del ricovero al