(Di domenica 6 ottobre 2024) Quando i palestinesi sono tornati nelle loro case a Khan, nella Striscia diil ritiro dell'esercito israeliano ad aprile, htrovato unaundi bombardamenti. Il suo paesaggio, un tempo fatto di appartamenti e attività commerciali, si è trasformato in macerie e detriti. Molte persone si sono rifugiate all'interno o vicino alle loro case distrutte, mentre altri si sono diretti verso ovest e hmontato tende in quella che è diventata nota come l'area di Muwasi. Secondo il ministero della Salute di, circa 42.000 palestinesi sono morti nella. Il ministero non distingue tra combattenti e civili nel suo conteggio, ma afferma che circa la metà dei morti sono donne e bambini. Israele afferma che almeno 17.000 militanti sono tra i morti. (Liberoquotidiano)