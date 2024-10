Fonseca ha trovato il Milan. Il Diavolo non cambia:: "Questa è la strada giusta» (Di domenica 6 ottobre 2024) Ciak, non si gira. Proprio perché il Milan che ha in testa Fonseca inizia a girare. Con buona pace della statistica che piazza i rossoneri all’ultimo posto delle big europee per numero di rotazioni. Con, soprattutto, ancora negli occhi buona parte della ripresa di Leverkusen: "Il momento in cui ci siamo avvicinati di più alla squadra che voglio. Ne siamo ancora lontani, ma stiamo crescendo". Dunque stabilità, continuità e si tira dritto. Anche perché di alternative, nel nuovo assetto, ce ne sono pochine: fuori Calabria (infortunio muscolare al polpaccio, da rivalutare settimana prossima), Lotus-Cheek (risentimento al flessore) e Jovic (pubalgia), oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi soprattutto. Quanto meno rientra dal primo minuto Morata, frenato dalla borsite col Bayer. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ciak, non si gira. Proprio perché ilche ha in testainizia a girare. Con buona pace della statistica che piazza i rossoneri all’ultimo posto delle big europee per numero di rotazioni. Con, soprattutto, ancora negli occhi buona parte della ripresa di Leverkusen: "Il momento in cui ci siamo avvicinati di più alla squadra che voglio. Ne siamo ancora lontani, ma stiamo crescendo". Dunque stabilità, continuità e si tira dritto. Anche perché di alternative, nel nuovo assetto, ce ne sono pochine: fuori Calabria (infortunio muscolare al polpaccio, da rivalutare settimana prossima), Lotus-Cheek (risentimento al flessore) e Jovic (pubalgia), oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi soprattutto. Quanto meno rientra dal primo minuto Morata, frenato dalla borsite col Bayer. (Sport.quotidiano)

