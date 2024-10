Flusso di migranti troppo elevato Oltre 1300 numeri simili a Firenze

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Siena è una città molto accogliente e l’ha dimostrato con le azioni finora messe in campo. Ma c’è undiparticolarmentesul nostro territorio.. Attualmente – dà il’assessore comunale Micaela Papi con delega anche a servizi sociali e volontariato – si contanorichiedenti asilo territoriali nel sistema di accoglienza a tutto tondo. Un numero enorme, ripeto, per le dimensioni della città e della provincia. Datia quelli di. Di conseguenza c’è una situazione di saturazione delle strutture e dei centri". Papi sottolinea che non sono gli sbarchi a determinare le attuali criticità ma, come detto, i flussi. Insomma, chi arriva autonomamente nel Senese. L’assessore rivendica "che l’amministrazione ha fatto l’impossibile, per quanto era nelle proprie competenze. (Lanazione)