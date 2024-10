Fiorentina-Milan 2-1: la disperazione di Mauro Suma (VIDEO) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Milan cade rovinosamente a Firenze. Nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 i ragazzi di Paulo Fonseca sbagliano due calci di rigore, pareggiano con Pulisic, ma non basta: è Gudmunsson nel finale a regalare i tre punti ai viola. Succede davvero di tutto con Theo Hernandez che si fa espellere anche dopo il triplice fischio a testimonianza di una serataccia. Ecco la telecronaca di Mauro Suma, voce storica ufficiale di Milan Tv. Fiorentina-Milan 2-1: la disperazione di Mauro Suma (VIDEO) SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilcade rovinosamente a Firenze. Nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 i ragazzi di Paulo Fonseca sbagliano due calci di rigore, pareggiano con Pulisic, ma non basta: è Gudmunsson nel finale a regalare i tre punti ai viola. Succede davvero di tutto con Theo Hernandez che si fa espellere anche dopo il triplice fischio a testimonianza di una serataccia. Ecco la telecronaca di, voce storica ufficiale diTv.2-1: ladi) SportFace. (Sportface.it)

