Damian Priest: “La mia storia con i Judgment Day è conclusa? Non credo” (Di domenica 6 ottobre 2024) Damian Priest è pronto a concentrarsi sulla conquista del titolo dopo essere uscito vittorioso contro Finn Balor a WWE Bad Blood. Nonostante l’interferenza di Carlito e JD McDonagh, Priest ha ottenuto la vittoria e ha fatto un passo significativo verso la riconquista del World Heavyweight Championship. Tuttavia, riconosce che la sua storia complicata con il Judgment Day potrebbe non essere ancora finita. Damian Priest e le riflessioni Post-WWE Bad Blood: Nuove sfide o vecchie fazioni? Durante la conferenza stampa di WWE Bad Blood del 5 ottobre, Priest ha parlato dei suoi piani futuri: “È qualcosa su cui devo riflettere. Ovviamente, oggi è stato bello. Ottenere quella vittoria, battere l’uomo a cui ho detto che si sarebbe pentito di tutto quello che ha fatto. Sento di averlo realizzato.” Priest ha riflettuto. (Di domenica 6 ottobre 2024)è pronto a concentrarsi sulla conquista del titolo dopo essere uscito vittorioso contro Finn Balor a WWE Bad Blood. Nonostante l’interferenza di Carlito e JD McDonagh,ha ottenuto la vittoria e ha fatto un passo significativo verso la riconquista del World Heavyweight Championship. Tuttavia, riconosce che la suacomplicata con ilDay potrebbe non essere ancora finita.e le riflessioni Post-WWE Bad Blood: Nuove sfide o vecchie fazioni? Durante la conferenza stampa di WWE Bad Blood del 5 ottobre,ha parlato dei suoi piani futuri: “È qualcosa su cui devo riflettere. Ovviamente, oggi è stato bello. Ottenere quella vittoria, battere l’uomo a cui ho detto che si sarebbe pentito di tutto quello che ha fatto. Sento di averlo realizzato.”ha riflettuto. (Zonawrestling)

Zonawrestling - Damian Priest | La mia storia con i Judgment Day è conclusa? Non credo

Damian Priest:”La mia storia con i Judgment Day è conclusa? Non credo” - “Lunedì probabilmente avrete la mia risposta”, ha anticipato Priest, lasciando i fan desiderosi di scoprire quale sarà la sua prossima mossa. Tuttavia, con gli occhi puntati sull’oro, è pronto a prendere decisioni difficili. Ottenere quella vittoria, battere l’uomo a cui ho detto che si sarebbe ... (Zonawrestling)

WWE BAD BLOOD: Damian Priest più forte degli “aiutini”, batte Finn Balor malgrado le interferenze - Il finale decisivo Nonostante le interferenze a suo favore, Bálor non è riuscito a capitalizzare. La sconfitta di Bálor, nonostante l’aiuto esterno, solleva qualche dubbio sulla possibilità di una prosecuzione della faida. Il confronto è stato caratterizzato da mosse spettacolari, tra cui un ... (Zonawrestling)

WWE: L’attacco subito da Rhea Ripley e Damian Priest dopo la fine di Monday Night Raw - . Damian Priest e Rhea Ripley non hanno avuto una serata facile, considerato che RAW sia terminato con il controllo dei Judgment Day. Sebbene si fossero già affrontati in un dark match a SmackDown il 30 agosto, questo ha segnato il loro primo scontro ufficiale in TV. Dovremo aspettare ... (Zonawrestling)