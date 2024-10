Colico con Sondrio? Perché i commercianti sono contrari

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 settembre 2024 – Una secessione inutile. Per gli imprenditori lecchesi lo sarebbe quella didalla provincia di Lecco per quella di. “Una boutade di inizio autunno senza alcuna utilità reale per imprenditori e residenti”, è il giudizio lapidario di Antonio Peccati, presidente di Confcommercio sulla proposta dei promotori di un fantomatico comitato popolare – ribattezzato Comitato Il bitto sposerà l’agone? - per portarein Valtellina. “Le potenzialità di, in primis in chiave turistica e di attrattività,sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che il Lecchese possa fare di più per i paesi dell’Alto lago – spiega il numero uno di Confcommercio Lecco -. Ma un conto è cercare sinergie e migliorare il dialogo tra territori, un altro è mettere in campo un’operazione che punta a dividere”. (Ilgiorno)