Ciclismo Parigi-Tours 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di domenica 6 ottobre 2024)è il giorno della, classica francese un po’ decaduta negli ultimi anni ma che rappresenta comunque uno dei principali appuntamenti del finale di stagione. L’edizione numero 118 presenta un percorso sulla carta interessante, con otto cotes poste negli ultimi 70 chilometri insieme a dieci tratti di sterrato. I favoriti restano comunque i velocisti, sempre che il gruppo riesca a controllare la corsa evitando errori di valutazione come quello dello scorso anno che consentì al fuggitivo della prima ora Riley Sheehan di imporsi. Tra i big al via i fari saranno soprattutto su Mads Pedersen, Jasper Philipsen e Arnaud De Lie. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.in tv:La corsa prenderà il via dal chilometro zero di Chartres alle ore 11:55, dopo una breve fase di trasferimento neutro. (Sportface)