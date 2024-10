Cantieri stradali: ecco i principali interventi in programma (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRifacimento della segnaletica, asfaltature notturne e lavori ai sottoservizi. Sono alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Per quanto riguarda il rifacimento della segnaletica, da (Di domenica 6 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRifacimento della segnaletica, asfaltature notturne e lavori ai sottoservizi. Sono alcuni degliche prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Per quanto riguarda il rifacimento della segnaletica, da (Firenzetoday)

Manutenzione di strade e piazze in Puglia: finanziati 3 mila cantieri, interventi per 100 milioni - Quasi tremila cantieri finanziati in tutti i Comuni della Puglia, per la Manutenzione e la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze. Sono stati complessivamente 2.945 gli interventi realizzati grazie al programma "Strada per Strada", finanziato dalla Regione con 100 milioni di euro... (Brindisireport)

Manutenzione di strade e piazze in Puglia: finanziati 3mila cantieri, interventi per 100 milioni - Quasi tremila cantieri finanziati in tutti i Comuni della Puglia, per la Manutenzione e la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze. Sono stati complessivamente 2.945 gli interventi realizzati grazie al programma 'Strada per Strada', finanziato dalla Regione con 100 milioni di euro... (Lecceprima)

Manutenzione di strade e piazze in Puglia: finanziati 3mila cantieri, interventi per 100 milioni - Quasi tremila cantieri finanziati in tutti i Comuni della Puglia, per la Manutenzione e la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze. Sono stati complessivamente 2.945 gli interventi realizzati grazie al programma 'Strada per Strada', finanziato dalla Regione con 100 milioni di euro... (Lecceprima)