Campionati Italiani Cadetti l’Atletica Villa Guglielmi sul podio | Shablii è oro Under 16

Fiumicino, 6 ottobre 2024 – l'Atletica Villa Guglielmi celebra una giornata storica: Artem Shablii, giovane promessa dell'Atletica, ha vinto il titolo di Campione Italiano negli 80 metri ai Campionati Italiani Cadetti, in corso nel weekend a Caorle. Il tempo finale di Artem, 8.99 con vento +0.4, conferma il suo incredibile talento e determinazione. Un successo che riempie di orgoglio l'intera comunità sportiva di Fiumicino. Arrivato in Italia alla fine del 2023 con la sua famiglia, per sfuggire al conflitto in Ucraina, Artem ha trovato nell'Atletica Villa Guglielmi una seconda casa. Seguito dal tecnico Emiliano Nerli Ballati, Artem si è rapidamente fatto notare per le sue doti e il suo impegno, fino a diventare primatista italiano dei 150 metri e primatista regionale degli 80 metri con il suo personale di 8.86, ottenuto durante lo Sprint Festival.

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - Federica Chiappani (39. Il giavellottista Antonio Di Palma (70. 55) hanno difeso i titoli conquistati lo scorso anno. 41, record italiano di italiano) e il Lazio di Artem Shablii (43. 22) si sono imposti sui 300 metri, Alice Florian (44. 56) e la martellista Chiara Calore (53. Ricordiamo che la ... (Oasport)

Artem Shablii, giovane talento di Maccarese, vince gli 80 metri ai campionati italiani cadetti - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Con un tempo di 8. Fiumicino, 6 settembre 2024 – L’Amministrazione comunale, in rappresentanza della città di Fiumicino, esprime le più sentite congratulazioni ... (Ilfaroonline)

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - La Lombardia ha vinto i Campionati Italiani Cadetti andati in scena a Caorle (in provincia di Venezia), imponendosi con un solo punto di vantaggio nei ...(oasport)

