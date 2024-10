Atp 1000 Shanghai: Arnaldi lotta come un leone, ma cede in tre set a Medvedev (Di domenica 6 ottobre 2024) Si ferma Matteo Arnaldi nel Rolex Shanghai Masters , il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L’italiano dopo aver vinto il primo set per 7-5 si è dovuto arrendere al secondo e al terzo con un doppio 6-4 contro il vincitore dell’edizione 2019 del Rolex Shanghai Masters, Daniil Medvedev . Per il russo è il quarto successo (Di domenica 6 ottobre 2024) Si ferma Matteonel RolexMasters , il torneo Atpin scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L’italiano dopo aver vinto il primo set per 7-5 si è dovuto arrendere al secondo e al terzo con un doppio 6-4 contro il vincitore dell’edizione 2019 del RolexMasters, Daniil. Per il russo è il quarto successo (Feedpress.me)

Highlights Arnaldi-Medvedev, Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Medvedev mette a segno il break decisivo sul 4-4 del terzo e decisivo set, riuscendo a sconfiggere l’azzurro per la quarta volta in altrettanti incontri. Il sanremese gioca una bella partita, si porta avanti di un set, ma alla fine deve capitolare, subendo la rimonta del numero cinque del ranking ... (Sportface)

LIVE – Sinner-Etcheverry 1-0, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - La testa di serie numero uno, dopo il bye di cui ha beneficiato all’esordio, ha debuttato liquidando in due set il giapponese Taro Daniel. 09:40 – Buongiorno, amici di Sportface. 30 locali) sullo Stadium Court, al termine dell’altro terzo turno tra Matteo Arnaldi e il russo Daniil Medvedev. The ... (Sportface)

Masters 1000 Shanghai 2024: un buon Arnaldi lotta, ma Medvedev vince in rimonta dopo quasi 3 ore - L’azzurro sbaglia però la direzione e viene passato dal russo, che tiene poi ai vantaggi il game e sul 4-4 piazza la giocata del campione. . Il set segue si servizi fino al 6-5, quando il russo si rende protagonista di un game abbastanza disastroso e al secondo set point cede il parziale per 7-5. ... (Sportface)