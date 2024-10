“Abitare la Valle del Serchio“. Progetto da oltre un milione per la promozione di Careggine (Di domenica 6 ottobre 2024) Periodo contraddistinto da una notevole dinamicità sul piano progettuale e operativo quello del comune di Careggine che, in questi giorni, ha dato il via a una operazione molto importante sia dal punto di vista economico sia sociale. Con un investimento di oltre un milione di euro, esattamente di 1.195.404 euro, è stato infatti avviata una riqualificazione di grande peso nell’ambito del Progetto "Abitare la Valle del Serchio" , finanziato del programma Pinqua e bandito dal Ministero delle Infrastrutture con fondi del Pnrr e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana. (Di domenica 6 ottobre 2024) Periodo contraddistinto da una notevole dinamicità sul piano progettuale e operativo quello del comune diche, in questi giorni, ha dato il via a una operazione molto importante sia dal punto di vista economico sia sociale. Con un investimento diundi euro, esattamente di 1.195.404 euro, è stato infatti avviata una riqualificazione di grande peso nell’ambito delladel" , finanziato del programma Pinqua e bandito dal Ministero delle Infrastrutture con fondi del Pnrr e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Regione Toscana. (Lanazione)

