Una grande Carrarese espugna il Benito Stirpe

(Di sabato 5 ottobre 2024) Frosinone, 5 ottobre 2024 – Lainfrange il tabù esterno e vince in trasferta al termine di una gara giocata con la solita compattezza e intraprendenza ma con un pizzico di fortuna in più. La squadra apuana sceglie un assetto più prudente con un 3-5-2 puro nel quale Cherubini è confermato davanti con Finotto. Calabro ne cambia tre rispetto al match con la Reggiana: Coppolaro sostituisce l’infortunato Hermannsson, fuori Capello e dentro Giovane ma l’esclusione più eclatante è quella di Cicconi con Bouah dirottato a sinistra. Nel Frosinone si ferma Monterisi, neanche in panchina, sostituito in difesa da Bettella. Per il resto squadra della vigilia confermata con Garritano preferito a Darboe ed Ambrosino punta centrale. Nei primi minuti di studio gli apuani rimangono racchiusi nella propria metà campo ma escono poi fuori di prepotenza.