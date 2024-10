Tony Effe mi ha difeso da uno zingaro l’ha guardato e gli ha detto | ‘Ca**o vuoi?’ Ha preso una bottiglia e gliel’ha lanciata | la rivelazione di Sick Luke

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), all’anagrafe Luca Antonio Barker, si è raccontato a Luca Casadei nel nuovo episodio di “One More Time” (OnePodcast). Il rapper e producer multiplatino ha rivelato di aver vissuto momenti difficili in famiglia, poi il rapporto con i nonni paterni e il padre. La relazione con la fidanzata Marina e il figlio nato dal loro amore. E gli incontri con Sfera Ebbasta, Ghali, Tedua, Side, Mecna, Fabri Fibra, Capo Plaza e. Proprio con quest’ultimo, il rapper ha stretto un rapporto importante e ricorda il primo incontro. “All’appuntamento sono venuti in due:e Side. Mentre aspettavo, è arrivato uno: ‘cei una cartina, dai dammi una cartina, vogliamo litigare?‘ e io mi sono messo lì a urlare. – ha ricordato – A un certo punto sono arrivati questi due vestiti di nero, sembravano degli alieni.lo hae gli ha: ‘Cazzo vuoi?‘.