Sinner difesa assurda e dritto mostruoso il colpo che fa impazzire Shanghai | Video

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Non è elegante, non è elegante essere così forti". Jannikstrappa una battuta ai commentatori di TennisTv che assistono quasi sconcertati alle incredibili abilità difensive del numero 1 del ranking mondiale. Il 23enne altoatesino debutta alMaster superando il giapponese di origini americane Taro Daniel, 31enne numero 93 al mondo (ma numero 58, suo massimo in carriera, lo scorso gennaio). Missione compiuta senza troppi patemi, dunque, pochi giorni dopo la sconfitta in finale ai China Open di Pechino contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz. In Estremo Oriente il Rosso di San Candido si conferma comunque un rullo compressore, inaccessibile o giù di lì per qualsiasi rivale fuori dalla top 5 mondiale.