Ritrovamento del cadavere nel Calore | identità attraverso le impronte digitali

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono in pieno svolgimento le indagini dopo ildi un corpo in avanzato stato di decomposizione lungo il corso del Fiumein contrada Scafa avvenuto nel pomeriggio di ieri. Si cerca innanzitutto di dare un’a quel corpo non essendo stati rinvenuti documenti di riconoscimento. La Polizia Scientifica, dopo i primi rilievi effettuati sul greto del fiume dopo ildeltenterà oggi di rilevare le, cosa che tuttavia non appare semplice, a causa delle condizioni del. La Squadra Mobile diretta dal vice questore Flavio Tranquillo intanto sta esaminando le denunce di scomparsa che sono in archivio, ma anche questa ipotesi di lavoro appare al momento almeno poco produttiva di risultati in quanto le denunce di scomparsa sono molte datate.