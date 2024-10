Puppo si sfoga | Sinner può fare il Grande Slam dei tribunali Situazione vergognosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dariosi è soffermato sulla giornata odierna del Masters 1000 di Shanghai nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Bello vedere Bellucci in azione in un Masters 1000, ora ha la possibilità di essere lì con i grandi. Il rovescio e il servizio sono due colpi che possono farlo stare tranquillamente tra i 100, quando ci arriverà, e anche comodamente. Djokovic ha fatto un po’ di fatica e secondo me Michelsen ha avuto un’opportunità nel secondo tie-break, ma sul set-point i piedi sono stati incollati al campo come cemento, tutto nasce dalla tensione di affrontare Djokovic”. Sempre su quanto successo sul cemento cinese: “Djokovic mi è sembrato lo stesso Djokovic di questa stagione, che ti dà delle possibilità. Michelsen era avanti 3-0 dopo otto minuti, ha giocato un’ottima partita. Difficile ancora esprimere un vero parere su Djokovic.