Palaterme bocciodromo e stadio Cantieri fermi o quasi vuoti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Montecatini Terme, 5 ottobre 2024 – “Iper i lavori al, ale allocomunale sono in forte ritardo. Durante il sopralluogo effettuato ieri dal sindaco Claudio Del Rosso, dall’assessore ai lavori pubblici Luca Bini e dall’architetto Claudio Gariboldi, nuovo responsabile unico del procedimento per gli interventi coperti dal Pnrr, sono stati trovati pochi operai a lavorare e, in alcuni casi, addirittura nessuno. Solo l’intervento alha già accumulato un mese di ritardo”. L’amministrazione comunale lancia un grido di allarme per la situazione in cui versano idegli impianti sportivi e si prepara a rimettere in carreggiata la situazione. L’architetto Gariboldi ha già intrapreso una serie di azioni formali nei confronti delle aziende esecutrici, per portare il programma dei lavori sul punto previsto nella tabella di marcia.