Modena, sul bus multata accompagnatrice di 15enne disabile: «Non basta l’abbonamento, serve il certificato» (Di sabato 5 ottobre 2024) Non ha intenzione di lasciar correre la madre di una bambina disabile la cui accompagnatrice è stata multata di 77 euro perché non aveva con sé il certificato medico che motivasse la tariffa agevolata a cui ha diritto. «Si lavora per anni per portare i nostri figli ad essere autonomi e questi atteggiamenti rischiano di far saltare anni di lavoro. La Domus ha pagato la multa, ma io farò ricorso», ha dichiarato la madre alla Gazzetta di Modena. L’episodio è accaduto a Pavullo nel Frignano, sulla linea 800 di un autobus Seta. I controllori dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno applicato alla lettera il regolamento: un utente con disabilità può richiedere la tariffa agevolata, ma l’accompagnatore deve avere con sé il certificato. Questo perché l’abbonamento non menziona né il tipo di disabilità né se è necessario l’accompagnatore. (Di sabato 5 ottobre 2024) Non ha intenzione di lasciar correre la madre di una bambinala cuiè statadi 77 euro perché non aveva con sé ilmedico che motivasse la tariffa agevolata a cui ha diritto. «Si lavora per anni per portare i nostri figli ad essere autonomi e questi atteggiamenti rischiano di far saltare anni di lavoro. La Domus ha pagato la multa, ma io farò ricorso», ha dichiarato la madre alla Gazzetta di. L’episodio è accaduto a Pavullo nel Frignano, sulla linea 800 di un autobus Seta. I controllori dell’azienda di trasporto pubblico locale hanno applicato alla lettera il regolamento: un utente con disabilità può richiedere la tariffa agevolata, ma l’accompagnatore deve avere con sé il. Questo perchénon menziona né il tipo di disabilità né se è necessario l’accompagnatore. (Open.online)

