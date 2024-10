Medico si traveste da infermiere per uccidere il compagno della madre

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un uomo si è travestito da infermiera per recarsi dale ucciderlo tramite un’iniezione fatale A Ingleby Barwick, nel North Yorkshire in Inghilterra, un caso di omicidio ha sconvolto tutti i residenti. L’assassino è stato identificato in Thomas Kwan, un uomo di 53 anni, che si è fintoper togliere la vita aldi sua, Patrick O’Hara di 71 anni. Accusato di omicidio volontario, si è venuto a sapere che il cinquantatreenne ha agito in questo modo con l’obiettivo di evitare che la vittima potesse rubargli la la parte dell’eredità che, così facendo, sarebbe invece spettata a lui. Un rischio che, pur di non correrlo, ha preferito agire togliendogli la vita. Un uomo didaperil(Pixabay) – Cityrumors.