MasterChef famosa ex protagonista svela | Gli hater mi hanno tolto la voglia di cucinare volevo mollare

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un’exdiha raccontato di aver dovuto affrontare il giudizio deglis. Stiamo parlando di Eleonora Riso, vincitrice della tredicesima edizione del cooking show targato Sky. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eleonora ha raccontato che a distanza di sei mesi dalla partecipazione anon ha ricevuto proposte lavorative da grandi chef. Dopo la fine della trasmissione non mimai chiamato. Non è un problema e non ho certo pretese: lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatorialeOvvio che fare una buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile. Comunque ho iniziato a muovermi in un’altra direzione: cerco qualcosa di mio.