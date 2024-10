Lucchese - Un’altra trasferta tabù da sfatare La Pantera ci prova a Perugia senza Fedato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo aver sfatato idi Ferrara – dove non vinceva da 88 anni – e quello in assoluto di Ascoli, laa sfatarne un terzo:. Sì, perché si dà il caso che i rossoneri non abbiano mai vinto al "Curi" (3 pareggi e 8 sconfitte). E’ ovvio che servirà una grande prestazione,"sbavature", per portare a casa un risultato positivo, perché gli umbri di Formisano, anche se hanno avuto una partenza a rilento, dispongono di un gruppo forte, con giocatori di spessore per la categoria come Bartolomei, Angella, Lisi, Montevago, Seghetti. Non dovrebbe esserci, invece, in attacco quel Sylla che ha già castigato la Luchese quando giocava nella Vis Pesaro. E, sempre a proposito degli assenti, anche Gorgone dovrà rinunciare a, con quest’ultimo che si è fermato per un problema muscolare e che, ora, rischia uno stop di qualche settimana.