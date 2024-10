L’Inter vince ma Inzaghi è infastidito dall’atteggiamento in campo: “Col Torino non può mai finire 3-2” (Di sabato 5 ottobre 2024) Simone Inzaghi si prende il meglio della vittoria contro il Torino, provando a scacciare i lati negativi: "Più che una gara non chiusa, direi che è stata la terza vittoria in 3 gare in una settimana". Poi, però ammette: "Troppe imprecisioni, stiamo pagando qualsiasi errore commesso nella nostra area. Una gara come questa non può mai finire così" (Di sabato 5 ottobre 2024) Simonesi prende il meglio della vittoria contro il, provando a scacciare i lati negativi: "Più che una gara non chiusa, direi che è stata la terza vittoria in 3 gare in una settimana". Poi, però ammette: "Troppe imprecisioni, stiamo pagando qualsiasi errore commesso nella nostra area. Una gara come questa non può maicosì" (Fanpage)

Una partita del genere, per com’è andata, non può finire 3-2. In Champions non abbiamo preso gol, ma in entrambe le gare potevamo prenderlo: il calcio va così, non c’è una spiegazione“. Anche venerdì e sabato, dopo il match contro la Stella Rossa, abbiamo analizzato con i ragazzi alcuni dettagli da ... (Sportface)

Grande protagonista del match è Thuram, a segno con […]. Terza vittoria consecutiva per i campioni d'Italia Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e ... (Sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila dell'Inter che chiude un'ottima settimana superando al 'Meazza' per 3-2 il Torino oggi 5 ottobre, dopo aver sconfitto con lo stesso punteggio l'Udinese sabato scorso e per 4-0 la Stella Rossa Belgrado martedì in Champions. Grande protagonista del match è Thuram, ... (Periodicodaily)

Lo è aver ritrovato i gol di uno scatenato Thuram, che è tornato a segnare mettendo però in ombra, nuovamente, Lautaro Martinez, sempre un po’ intristito. Non è la schiacciasassi della scorsa stagione e per di più questo successo arriva anche grazie al rosso col Var a Maripan che cambia volto al ... (Sportface)

L`Inter, soffrendo più del previsto vista la superiorità numerica (espulso Maripan) vissuta dal 20`, vince e sconfigge un Torino mai domo... (Calciomercato)