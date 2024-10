Juve carica Motta | Daremo tutti qualcosa in più per Bremer

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Torino, 5 ottobre 2024 – Uniti per Gleison. E’ chiaro il messaggio di Thiagoalla vigilia di-Cagliari.per il difensore infortunato, lesione del crociato anteriore, operazione e tanti mesi di stop, a caccia di una impresa, di qualche trofeo da dedicare a chi per ora non può dare una mano. Lo stop disarà lungo, ma i suoi compagni vogliono moltiplicare gli sforzi e le energie per lui, per il famoso uno perper uno. Ladiè per prima cosa un messaggio a: “Per Gleison siamodispiaciuti, prima per il grande ragazzo che è e poi per il giocatore – le sue parole – Tecnicamente per noi è molto importante, ma l’uomo è fantastico e da adessofaremoin più”.