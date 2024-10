Il miracolo di Sharon | la storia vera che ha ispirato il film con un finale amaro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildiè unalladi Michelle Schmitt, una bambina di tre anni che nel 1994 fu sottoposta ad un trapianto al fegato che le salvò la vita. Tuttavia, senza l’aiuto diStevens, una parrucchiera che si interessò al suo caso, Michelle non ce l’avrebbe mai fatta, perchériuscì a farla partire e a raggiungere l’ospedale a Omaha nonostante a Louisville fosse in corso una bufera di neve che rendeva impossibile qualsiasi spostamento.mise in moto una staffetta che assicurò a Michelle un elicottero e un aereo privato per raggiungere l’ospedale in tempi brevi. Tuttavia ilsi prende anche alcune libertà narrative, come il dettaglio chefosse un’alcolista, cosa che non corrisponde alla realtà.