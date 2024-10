Drusilla Foer Aldo Cazzullo e Giovanni Minoli tra gli ospiti di ‘Domenica In’

(Di sabato 5 ottobre 2024) foto di Serena GalloriniROMA – Domenica 6 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 4^ puntata diIn’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli. Ezio Greggio sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata. (Lopinionista)